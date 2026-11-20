SARONNO – Cosa significa lavorare in un’azienda assicurativa? Gli studenti della 3ª B della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Saronno lo hanno scoperto martedì 17 novembre, quando Enrico Cantù Assicurazioni – Società Benefit ha aperto loro le porte per il Pmi day – Industriamoci, l’iniziativa promossa da Confindustria Varese per avvicinare le nuove generazioni al mondo delle imprese e delle professioni.

Al centro dell’incontro, una parola semplice: crescere. Crescere significa scoprire chi siamo, riconoscere le nostre passioni, imparare dagli errori e trovare il coraggio di affrontare ciò che ancora non conosciamo. Significa comprendere che ogni esperienza può insegnarci qualcosa e che le scelte di oggi non devono necessariamente definire per sempre il nostro domani.

Partendo da questa riflessione, i ragazzi hanno conosciuto da vicino il mondo di Enrico Cantù Assicurazioni. Hanno scoperto quali competenze e professionalità contribuiscono ogni giorno all’attività dell’azienda e quanto siano importanti le relazioni umane, la fiducia e la capacità di assumersi responsabilità. La visita è stata anche un’occasione per raccontare il valore delle persone che rendono possibile la crescita di un’impresa. Dietro ogni ruolo professionale c’è una storia fatta di scelte, opportunità e sfide, con percorsi che raramente seguono una linea retta.

Ai ragazzi è rimasto un messaggio: non è necessario avere già tutte le risposte. Per immaginare il proprio futuro servono curiosità, voglia di imparare e disponibilità a mettersi in gioco. Anche cambiare idea, scoprire nuove passioni e scegliere strade inattese fa parte della crescita.

Per Enrico Cantù Assicurazioni, partecipare al Pmi day ha significato rinnovare il legame con il territorio e contribuire a costruire un ponte tra scuola e impresa. Un impegno che nasce dalla convinzione che investire nelle nuove generazioni significhi prendersi cura del futuro dell’intera comunità.

Enrico Cantù ha dichiarato: “Accogliere questi ragazzi nella nostra azienda è stata un’esperienza preziosa, che ci ha ricordato quanto sia importante creare occasioni di incontro tra scuola e mondo del lavoro. La loro curiosità, l’entusiasmo e la voglia di scoprire sono il segno più bello di un futuro tutto da costruire. Ringrazio di cuore gli studenti, gli insegnanti che li hanno accompagnati e Confindustria Varese per averci dato l’opportunità di condividere con le nuove generazioni la nostra esperienza e i valori in cui crediamo”.

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