SARONNO – Il punto vendita ha aperto i battenti alle 8,30 e già alle 9 il parcheggio aveva finito i posti disponibili e si vedevano le prime code sulla rampa d’accesso.

E’ stato un successo l’inaugurazione del nuovo punto vendita Rispamio Casa di Saronno. Ad aggiungere appeal all’inaugurazione sicuramente il fatto che il punto vendita, nato dalla chiusura dello storico marchio Grancasa, segni la riapertura dello storico ed amatissimo padigione giallo dei Grandi Magazzini Bossi.

All’interno del punto vendita si trovano detersivi, prodotti pet ed auto, articoli per il natale, la scuola e l’ufficio e tanto arredamento per la casa. Tante le famiglie che hanno colto l’occasione dell’apertura per, a giudicare dai carrelli, rinnovare le decorazioni per Natale.

Il punto vendita ha una superficie di 2900 metri quadrati e ci lavorano gli ex dipendenti Grancasa tornati operativi dopo la cassa integrazione proprio per gli allestimenti degli spazi.

