SARONNO – Un teatro gremito e un pubblico partecipe hanno accolto ieri sera, al Nuovo Cinema Prealpi, la sociolinguista Vera Gheno, protagonista di un incontro che è andato ben oltre la tradizionale presentazione editoriale del suo ultimo libro, “Nessun è normale” (Utet, collana Alfabeto, 176 pagine).

Ospite del festival Filosofarti in collaborazione con l’Associazione Helianto, Gheno ha costruito un monologo civile e personale, alternando riflessione teorica e racconto autobiografico, intervallato da letture. Un intervento capace di tenere insieme divulgazione e intimità, rigore e ironia, coinvolgendo il pubblico per oltre un’ora e mezza di ascolto attento.

Al centro della serata il concetto di normalità, smontato nella sua apparente neutralità. “Normale” come parametro statistico trasformato in modello sociale rigido, capace di includere ma soprattutto di escludere. Attraverso esempi concreti e riferimenti alla propria esperienza – dall’amore tossico vissuto in gioventù alla maternità – Gheno ha invitato a cambiare prospettiva: non adeguarsi a una norma imposta, ma riconoscere che l’unicità è il tratto realmente comune.

Nel suo intervento non sono mancati richiami storici e culturali. Evocando la figura della due volte premio Nobel Marie Curie, ha ricordato come anche una scienziata straordinaria abbia dovuto lottare contro pregiudizi radicati: nel 1903 il Nobel per la Fisica le fu attribuito insieme a Pierre Curie e Henri Becquerel, ma inizialmente il suo nome non figurava nemmeno tra i candidati. E nel 1911, quando ottenne il Nobel per la Chimica, fu bersaglio di attacchi personali che nulla avevano a che vedere con il suo lavoro

Il ragionamento si è allargato alla letteratura: basta sfogliare un’antologia scolastica per notare quanto limitata sia stata, per decenni, la presenza delle autrici nei programmi di studio. Un’assenza che racconta una narrazione culturale costruita prevalentemente al maschile. Sullo sfondo emerge quel fenomeno noto come “effetto Matilda”: la tendenza a non riconoscere pienamente il contributo delle donne nella scienza, nella cultura e nell’informazione, relegandolo ai margini o attribuendolo ad altri.

L’incontro si inserisce nel calendario di “Femminile plurale”, il mese di iniziative promosso dal Comune di Saronno per celebrare l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Un percorso diffuso di appuntamenti culturali pensato per offrire spazi di riflessione su diritti, parità e ruolo delle donne nella società contemporanea. Ad aprire la serata sono stati il presidente di Helianto Claudio Pagelli e l’“assessora” alle Pari opportunità Lucy Sasso.

Il prossimo appuntamento aperto al pubblico di “Femminile plurale” è in programma sabato 7 marzo alle 17 a Villa Gianetti con “Volevo fare la corridora”, incontro con la campionessa di ciclismo Morena Tartagni, organizzato da Fiab Saronno Ciclocittà.

Perché, come è emerso con forza durante la serata, la normalità non è una misura oggettiva: è un racconto. E cambiare il racconto significa cambiare il modo in cui guardiamo noi stessi e gli altri.

