GERENZANO – Grande successo per il tradizionale Concerto d’Estate andato in scena lo scorso sabato 20 giugno nella piazza del Municipio a Gerenzano dove il Corpo Musicale Santa Cecilia ha unito con stupende coreografie la musica bandistica, l’eleganza e la grazia dello sport. Tra i numerosissimi, presenti anche il presidente del corpo musicale Paolo Andrea Vanzulli la sindaca di Gerenzano Stefania Castagnoli che ha espresso ringraziamenti sottolineando come il Corpo Santa Cecilia rappresenti in paese “una realtà storica, culturale e territoriale di inestimabile valore”.

La serata si è aperta con una marcia coreografata dalle majorettes sotto la guida del direttore e maestro Piero Martinoli. Successivamente il programma della serata ha visto un’alternanza di brani eseguiti dalla banda del corpo musicale gerenzanese ed esibizioni di twirling, la disciplina che unisce ginnastica e danza con l’uso di un tradizionale bastone. A sorprendere il pubblico sono stati anche i costumi che, cambiati ripetutamente e velocemente durante le esibizioni, coloravano la scena.

Ad emozionare, invece, è stato il momento della premiazione durante il quale Francesco Monti ha ricevuto il premio di riconoscimento per i 50 anni di attività e passione all’interno del Corpo Musicale Santa Cecilia.

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