SARONNO – Le note dei canti natalizi hanno riempito la chiesa della Sacra Famiglia, sabato 21 dicembre, regalando al quartiere Prealpi una serata di musica e condivisione. Alle 21 è andato in scena il tradizionale “Concerto di Natale”, appuntamento molto atteso che ha richiamato un pubblico numeroso, disposto ad applaudire bande e cori protagonisti dell’evento.

Sul palco si sono alternati il Corpo musicale cittadino, diretto dal maestro Franco Cartanese, il Coro Alpe con la guida del maestro Dino Carugati e due formazioni corali legate alla banda: il coro della banda e “Voci sotto casa”, entrambi diretti dal maestro Demetra Fogazza. Le esibizioni hanno proposto un repertorio natalizio capace di coinvolgere e creare un clima caldo e partecipato.

In chiesa erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, il vicesindaco Mattia Cattaneo, l’assessore alla cultura Cornelia Proserpio e don Giuseppe Marinoni. Al termine, la sindaca e don Giuseppe Marinoni hanno ringraziato musicisti, cori e pubblico per la partecipazione. A conclusione della serata c’è stato un evento conviviale curato dal Gruppo alpini cittadino.

(Per le foto si ringrazia Armando Iannone)

