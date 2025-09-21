SARONNO – Piazza Libertà ha ospitato il concerto “Back to School”. L’evento, rinviato per maltempo, si è svolto venerdì 19 settembre trasformando il cuore della città in un grande palco a cielo aperto per salutare l’inizio del nuovo anno scolastico.

Sul palco si sono alternati i gruppi giovanili Sovversiva, Spazi Liberi e Statick, insieme ai rapper dello Spazio Giovani Be Net 2. La serata si è chiusa con l’energia dei Vaeva, band indie-rock nata nel 2022 nell’area di Monza e composta da cinque ventenni.

Grande la soddisfazione dell’assessora ai Giovani, Lucy Sasso, che al termine della manifestazione ha commentato: “Per augurare un buon anno scolastico ai nostri studenti abbiamo deciso di organizzare come amministrazione un concerto in Piazza Libertà per i nostri giovani, un concerto che ha visto la partecipazione di tante band del territorio, di rapper dello spazio Giovani Be net e degli ospiti speciali. È stato molto bello vedere la piazza piena di giovani che si riprendevano il proprio territorio ed è stato anche un bel esempio di come una città viva è sicuramente una città più sicura. Con questo concerto vogliamo anche dire come amministrazione che vogliamo dare spazio ai giovani e soprattutto che sia un anno scolastico all’insegna di tante iniziative per i giovani ma soprattutto fatte insieme a loro”.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Saronno con l’assessorato alla cultura e politiche educative e l’assessorato ai giovani, con l’obiettivo di offrire un momento di festa, partecipazione e comunità.

