SARONNO – Sarà Villaggio Sos di Saronno il destinatario dei fondi raccolti con il tradizionale concertone dell’Epifania, organizzato dall’associazione Sicilia a Saronno e associazione Ensemble Amadeus.

Si tratta della quattordicesima edizione di un evento che ogni anno dona fondi ad una realtà locale. Così, nel corso della serata del 5 gennaio, è stato inoltre comunicata al pubblico la realtà saronnese a cui verrà destinato il ricavato della serata: si tratta del Villaggio Sos di Saronno, che da oltre trent’anni, come ci ha ricordato sul palco il presidente Davide Comandini, opera a sostegno della comunità ospitando presso i propri alloggi bambini e donne in difficoltà per cercare di donarle un futuro migliore.

La serata è stata un successo da sold-out: un teatro Giuditta Pasta gremito di spettatori ha ascoltato l’orchestra diretta da Marco Raimondi. insieme al soprano Laura Scotti ed al tenore Diego Cavazzin.

(foto di Armando Iannone)

