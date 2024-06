ORIGGIO – Arriva da alcuni automobilisti il plauso per la polizia locale di Origgio e per chi ha lavorato attivamente per la pulizia della sede stradale dopo l’incidente che ieri, sabato primo giugno, ha visto un carico perdere parte del proprio carico di cassetto di bottiglie di vetro piene d’acqua.

“Malgrado la complessità della situazione – spiegano alcuni automobilisti – in una zona molto trafficata come quella nei pressi dell’autostrada, hanno risolto il problema in pochissimo tempo per grande attenzione per i mezzi di passaggio.

—-

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?