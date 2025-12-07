ORIGGIO – CISLAGO – GERENZANO Gnomi dai cappelli rossi appoggiati tra luci calde, un albero di Natale realizzato con i materiali in vendita, un maxi Babbo Natale sorridente e gli orsetti bianchi che sembrano usciti da un racconto d’inverno. Sono alcuni dei dettagli che rendono calda e natalizia la fotogallery dedicata alle attività di Origgio, Cislago e Gerenzano, che anche quest’anno hanno trasformato le loro vetrine in piccoli scenari natalizi capaci di richiamare lo spirito delle feste.

Il concorso delle vetrine natalizie nasce con un obiettivo preciso: promuovere il commercio di vicinato e valorizzare chi, con impegno e creatività, contribuisce a rendere più accoglienti i paesi del territorio. Le decorazioni studiate, i colori armoniosi e gli allestimenti curati sono il modo con cui i negozianti accendono l’atmosfera nelle vie principali, invitando a riscoprire la bellezza dello shopping sotto casa.

La partecipazione dei cittadini è centrale. Per votare la propria vetrina preferita basta inviare un messaggio WhatsApp al 320 2734048 oppure scansionare il QR code esposto su ogni allestimento, indicando il numero corrispondente. Il voto è attivo fino alla vigilia di Natale e permette a chiunque di sostenere le attività che animano quotidianamente la comunità.

A conclusione del concorso verranno assegnati quattro riconoscimenti: uno per la vetrina più votata di Origgio, uno per Cislago, uno per Gerenzano e, tra tutte, il titolo assoluto di “Vetrina di Natale”. Un premio che non riguarda solo l’impatto visuale, ma anche la dedizione di chi investe tempo ed energie per regalare un angolo di magia al proprio paese.

La fotogallery di oggi raccoglie tutti gli scatti delle vetrine partecipanti tra Origgio, Cislago e Gerenzano e racconta, attraverso immagini e dettagli, la fantasia con cui ogni negozio interpreta il Natale. Un invito a passeggiare tra le luci, a lasciarsi sorprendere e a sostenere le attività che rendono vivo il territorio.

101 Origgio Edicola La Chiara

102 Origgio Garden Pravettoni

103 Origgio Civico 1

201 Cislago Mr Trend

202 Cislago Mr idee preziose

203 Cislago Negozio Bio Universo Celiaco

204 Cislago La contea del gioco snc

205 Cislago Cinzia Curvy Couture

301 Gerenzano Busnelli Materiali Edili

302 Gerenzano Abbigliamento Cristina Moiana

