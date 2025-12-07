UBOLDO – Una renna scintillante, un albero di Natale carico di leccornie, un altro azzurro con decorazioni bianche e rosse, un tavolo in stile innevato, tocchi di verde, stoffe rosse illuminate da dettagli dorati e un presepe della tradizione. Le attività di Uboldo hanno trasformato le loro vetrine in piccoli scenari natalizi, ricchi di fantasia e cura, dando il via a un percorso fatto di luci, colori e creatività che accompagna la fotogallery di oggi.

Il concorso delle vetrine natalizie coinvolge quest’anno quattro comuni del territorio – Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo – con l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei commercianti e l’impegno con cui rendono più accoglienti le vie dei paesi durante il periodo delle feste. Ogni addobbo è pensato per regalare un’atmosfera speciale, invitare a passeggiare e far sentire il calore del Natale nella quotidianità.

I cittadini possono votare la loro vetrina preferita da fino alla vigilia di Natale. Per esprimere il voto è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al 320 2734048 oppure scansionare il QR code esposto su ciascuna vetrina, indicando il numero scelto. Il sistema consente a chiunque di partecipare in modo semplice e immediato, sostenendo le attività che ogni giorno animano il paese.

Al termine del concorso verrà premiata la vetrina più votata di ciascun comune, mentre una sola sarà incoronata come vincitrice assoluta e otterrà il titolo di “Vetrina di Natale”, in base ai voti dei cittadini. Un riconoscimento che non premia solo la bellezza dell’allestimento, ma anche l’impegno, la dedizione e la creatività messi in campo dalle attività locali.

La fotogallery vuole raccontare proprio questo: l’attenzione ai dettagli, le idee originali, la voglia di creare un ambiente festoso che accompagni chi vive o visita Uboldo. Ogni vetrina diventa un invito a riscoprire il paese sotto una nuova luce e a sostenere chi, con il proprio lavoro, contribuisce a costruire l’atmosfera del Natale.

401 Uboldo Colorificio Petracca

402 Uboldo Gioielleria Bernardi

403 Uboldo Nero amaro caffè

404 Uboldo Splendor pan

405 Uboldo Nice

406 Uboldo Fantasia total look (Monica)

407 Uboldo Torrefazione G&g

408 Uboldo Beauty Planet (Carmen)

409 Uboldo Mamma Pia

410 Uboldo Prf

411 Uboldo Spaccio ottica (erre emme)

412 Uboldo La buongustaia

413 Uboldo Vetta urbana

