SARONNO – Sguardi intensi, applausi, note vibranti e tanta emozione: la fotogallery firmata da Edio Bison racconta il concerto finale della quarta edizione del Concorso Lirico Internazionale Giuditta Pasta, andato in scena sabato 10 maggio alle 21 al Teatro Giuditta Pasta.

Sul palco i finalisti, accompagnati dalla Como Lake Symphony Orchestra, hanno dato vita a una serata di grande lirica con ingresso libero su prenotazione. L’evento ha chiuso un’intensa settimana di musica che ha visto i giovani talenti esibirsi nelle fasi eliminatorie e semifinali aperte al pubblico.

In palio borse di studio per un montepremi totale di 11.000 euro, la possibilità di debuttare in La Traviata, e premi speciali come quello del pubblico e il “Premio Giuditta Pasta”.

Tutte le emozioni del gran finale sono racchiuse negli scatti pubblicati su ilSaronno, per rivivere i momenti più intensi di una serata indimenticabile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09