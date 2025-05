SARONNO – Si terrà questa sera, sabato 10 maggio, la finale della quarta edizione del concorso internazionale lirico Giuditta Pasta. Il concerto finale si svolgerà, con l’accompagnamento dell’orchestra sinfonica Como Lake Symphony Orchestra, alle 21 sul palco del teatro saronnese, alla presenza del pubblico.

Si tratta della conclusione di un percorso iniziato lo scorso 7 maggio, giorno in cui i giovani talenti hanno messo in scena La Traviata di Giuseppe Verdi, dimostrando le loro capacità. Le prove del concorso nei due giorni a seguire, in attesa del grande concerto finale, sono state aperte al pubblico. Per chi volesse assistere al concerto di questa sera, è possibile prenotare sul sito.

Questa sera verranno inoltre assegnati i premi:

1º premio – borsa di studio di 6.000 euro offerta dall’assessorato alla Cultura di Saronno

– borsa di studio di 6.000 euro offerta dall’assessorato alla Cultura di Saronno 2º premio – borsa di studio di 2.000 euro offerta dall’assessorato alla Cultura di Saronno

– borsa di studio di 2.000 euro offerta dall’assessorato alla Cultura di Saronno 3º premio – borsa di studio di 1.000 euro offerta da Illva Saronno Holding

– borsa di studio di 1.000 euro offerta da Illva Saronno Holding Premio speciale “Giuditta Pasta” – borsa di studio di 1.000 euro offerta da Pubbligraf&Dama

– borsa di studio di 1.000 euro offerta da Pubbligraf&Dama Premio “Città di Saronno” – 500 euro offerta da Ottica Bergamini

– 500 euro offerta da Ottica Bergamini Premio speciale del pubblico – borsa di studio di 500 euro offerta da Studio medico AFI

(foto di Edio Bison)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09