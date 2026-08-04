SARONNO – Un vero e proprio tuffo nel passato della città che ha subito catturato l’attenzione e la curiosità dei cittadini sui social network. A regalare questa preziosa parentesi di memoria storica è stata la saronnese Anna Rita Cattaneo, che ha deciso di condividere all’interno del celebre gruppo locale Facebook “L’Unico Sei di Saronno se…” una serie di rari documenti d’epoca e pubblicazioni storiche appartenuti al nonno, Masiero A., dipendente del comune di Saronno a metà del Novecento.

Attraverso gli scatti diffusi in rete emergono testimonianze grafiche e pubblicazioni d’archivio di grande fascino. Tra le immagini pubblicate spiccano numeri unici d’epoca dedicati alle opere pubbliche e alle industrie cittadine (tra cui la pubblicazione realizzata in occasione dell’inaugurazione della casa del balilla e del campo sportivo del littorio), vecchie riviste illustrate raffiguranti il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e storici ritagli di giornale che raccontano l’evoluzione urbanistica, le grandi realtà industriali e il dibattito politico dell’epoca, come i vecchi articoli incentrati sui comitati di quartiere.

La condivisione ha immediatamente suscitato profonda nostalgia ed entusiasmo tra i membri del gruppo, scatenando commenti di apprezzamento per la cura con cui queste testimonianze cartacee sono state conservate nel tempo. Un prezioso e inaspettato “dono” alla comunità che ha permesso a molti saronnesi di riscoprire le radici, il fervore industriale e l’identità di una Saronno d’altri tempi.

(foto di Anna Rita Cattaneo dalla pagina Facebook “L’Unico Sei di Saronno se”)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09