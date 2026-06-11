SARONNO – C’era anche una delegazione saronnese all’Assemblea generale di Confcommercio-Imprese per l’Italia che si è svolta mercoledì 10 giugno all’Auditorium della Conciliazione di Roma. A rappresentare il territorio sono stati il presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli, il direttore Roberto Carettoni e la fiduciaria Miriam Busnelli, presenti insieme alla delegazione provinciale guidata dal presidente Rudy Collini e dal segretario generale Lino Gallina.

L’appuntamento nazionale ha riunito rappresentanti del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni provenienti da tutta Italia per confrontarsi sui temi della crescita economica, del lavoro, della fiscalità, della competitività e dello sviluppo delle città.

Per la delegazione saronnese si è trattato anche di un’importante occasione di incontro e confronto con le altre Ascom della provincia di Varese. Una due giorni che ha permesso di rafforzare rapporti, condividere esperienze e consolidare una collaborazione che rappresenta un valore aggiunto per affrontare le sfide che attendono il commercio locale.

Al centro dell’assemblea la relazione del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha ribadito il ruolo fondamentale delle imprese del terziario. “Negozi, pubblici esercizi e attività di prossimità non sono soltanto luoghi economici ma autentici presìdi di sicurezza, socialità e qualità urbana”. Sangalli ha inoltre richiamato la necessità di ridurre il peso fiscale, semplificare la burocrazia e accompagnare le imprese nelle transizioni digitale e ambientale.

Molto atteso anche l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato il valore delle attività economiche diffuse sul territorio. “Ogni serranda alzata è un presidio di sicurezza, socialità e comunità”, ha affermato, evidenziando l’importanza del lavoro quotidiano di commercianti, imprenditori e professionisti per la vitalità delle città italiane.

Nel suo intervento, Meloni ha inoltre richiamato l’esigenza di garantire regole uguali per tutti e una concorrenza leale, contrastando fenomeni irregolari che rischiano di penalizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme. Tra i temi affrontati anche la riduzione del carico fiscale, il sostegno al ceto medio, l’occupazione giovanile, la competitività e l’export.

Dall’assemblea è emerso un messaggio condiviso: il futuro del Paese passa anche dalla forza delle piccole e medie imprese, dalla qualità delle città e dalla capacità di valorizzare commercio, turismo e servizi come elementi centrali per la crescita economica e la coesione sociale.

Per la delegazione saronnese la partecipazione all’appuntamento romano ha rappresentato non solo un momento istituzionale di rilievo, ma anche un’occasione concreta per rafforzare il lavoro di rete con le realtà territoriali della provincia, condividendo obiettivi e strategie a sostegno delle imprese locali.

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