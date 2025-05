COGLIATE – Una densa colonna di fumo ha attirato l’attenzione nel pomeriggio di venerdì 30 maggio in via Montello, dove un incendio è divampato all’interno della discarica comunale. A prendere fuoco, un container colmo di materiale vario.

L’allarme è scattato intorno alle 16,40. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, supportate dall’autobotte e dal modulo schiuma partito dal distaccamento di Lazzate.

Per domare le fiamme è stato necessario l’uso del liquido schiumogeno, che ha permesso di spegnere rapidamente il rogo evitando danni ulteriori e impedendo che l’incendio si propagasse ad altre aree della discarica.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità e l’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali danni ai materiali contenuti nel container.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09