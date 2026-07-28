SARONNO – Tra i momenti più intensi del funerale di Alessio Colletti, il quindicenne scomparso dopo la tragedia del luna park di Spotorno, c’è stato il ricordo letto dall’allenatore dell’Amor Sportiva, la squadra di calcio di cui Alessio era capitano. Parole semplici, ma cariche di affetto, che hanno dato voce al dolore di compagni, allenatori e dirigenti riuniti per l’ultimo saluto al loro “Colle”.

L’Amor Sportiva è stata presente con tante attenzioni la maglia e la fascia da capitano appoggiata sulla bara bianca e con decine di ragazzi in divisa raccolti attorno al feretro. Poi, al termine della cerimonia, è arrivato il messaggio dell’allenatore, accolto nel silenzio della chiesa.

“Caro Alessio. Abbiamo condiviso tanto insieme: allenamenti, partite, vittorie e sconfitte, tutte con una grande gioia comune perché ognuno di noi era parte dell’altro. E tu, Capitano, eri il nostro grande riferimento dentro e fuori dal campo.”

Un ricordo che ha ripercorso il legame costruito negli anni sul terreno di gioco, dove Alessio era diventato un punto di riferimento non solo per le sue qualità sportive, ma anche per il modo di stare con il gruppo.

“Oggi la tristezza avvolge i nostri occhi che non potranno più vederti, ma i nostri cuori sanno che in ogni corsa, in ogni gol, in ogni vittoria e in ogni sconfitta tu sarai al nostro fianco. Gioirai con noi nelle vittorie e saprai consolarci nelle sconfitte, stimolandoci a fare sempre meglio.”

Il saluto si è concluso con una promessa che ha commosso amici, familiari e tutta la comunità presente nella chiesa Prepositurale: “Continueremo a volare ora e sempre con te. Ciao Colle.”

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