SARONNO – Una piazza Libertà con cittadini di tutte le età ha dato vita, domenica 31 agosto, all’iniziativa “Rumore per Gaza”. Alle 21.50, al centro della città, si è levato un frastuono fatto di pentole, coperchi, fischietti, sirene da stadio e persino di un corno, strumenti scelti dai partecipanti per manifestare solidarietà al popolo palestinese e chiedere la pace.

Alle 22 il rumore si è unito al suono delle campane delle parrocchie cittadine, segno dell’adesione del prevosto don Giuseppe Marinoni, che ha raggiunto la piazza per rivolgere alcune parole ai presenti. Dopo aver ringraziato i partecipanti e sottolineato la bontà dell’iniziativa, ha guidato un momento di silenzio invitando ognuno a riempirlo con la propria preghiera, “secondo il proprio credo, come segno che Dio desidera la pace”.

Il sacerdote ha quindi rilanciato con una proposta concreta: “Sarebbe bello che Saronno apra il suo cuore raccogliendo fondi da destinare, attraverso i canali del patriarcato di Gerusalemme, alla popolazione di Gaza. Non possiamo pensare di mandare viveri, ma possiamo sostenere chi è sul campo per garantire cure e, in futuro, la ricostruzione. Non aspettiamo Natale, muoviamoci nelle prossime settimane, quando il ferro è ancora caldo”.

La serata ha visto anche la presenza delle istituzioni locali. In piazza, insieme ai cittadini, c’erano la sindaca Ilaria Pagani, gli assessori Mattia Cattaneo, Lucy Sasso e Maria Cornelia Proserpio, oltre ai consiglieri comunali Mauro Rotondi, Augusto Airoldi e Daniela Di Dio.

L’iniziativa si è chiusa con un lungo applauso, segno della condivisione del messaggio di pace e della volontà di trasformare il “rumore” in un aiuto concreto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09