SARONNO – Tre giorni intensissimi quelli della formazione del Coro Alpe in trasferta in Alto Adige con concerti in Austria. Monguelfo, Dobbiaco, San Candido ,Lago di Braies, Sillian, Sexten sono stati visitati dalla formazione cittadina riscuotendo grande successo per le sue interpretazioni canore nelle varie locazioni e nei vari palazzi della cultura. Notevole e ricettiva fra tutte la Sala Mahler a Dobbiaco.

Il 27° Internetional Choir Festival della Val Pusteria si è concluso lo scorso 16 giugno con la presenza, dopo sfilata, degli 83 cori partecipanti da tutte le nazioni, nella piazza principale di San Candido. Erano presenti formazioni provenienti dalla California, New Zeland, Taiwan nonché di numerosissimi stati europei.

Otre tremila persone, munite di cappellino bianco, si sono poi esibite intonando “ Va pensiero “ e l’immancabile “Signore delle Cime “.

Imperdibile la presenza della banda di San Candido in alta uniforme e la presenza di innumerevoli autorità.

Un successo che è un buon auspicio per la futura e già programmata partecipazione saronnese alla 28ª edizione nel giugno 2025.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti