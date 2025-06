SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della società saronnese Corrias, circa il saggio di fine anno delle atlete e degli atleti.

Nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno è andato in scena il tradizionale “Saggio di Fine Anno” della storica società Saronnese Cef Mario Corrias Asd.

Sul tema “Anni ’80 e ‘90”, circa 400 atlete ed atleti hanno deliziato il pubblico dando prova delle abilità e dei progressi maturati nel corso di un intero anno di lavoro ed impegno. I diversi gruppi di ginnastica ritmica, ginnastica artistica maschile, ginnastica artistica femminile ed hip hop, si sono alternati proponendo coreografie coinvolgenti che hanno strappato l’applauso convinto del numeroso pubblico che nel corso di entrambe le giornate ha gremito le gradinate del palazzetto gerenzanese.

Non sono mancate le performance delle atlete più esperte, che hanno ispirato le più giovani, dimostrando come dopo tanti anni di allenamento si possa ambire a competere con successo a livello nazionale.

Una bellissima giornata di musica, colori, sport e amicizia che però, purtroppo, non è stato possibile organizzare a Saronno, dal momento che ormai da anni gli spalti del Pala Dozio di via Biffi, non sono dotati della agibilità necessaria per ospitare eventi con pubblico superiore alle 99 unità. Un tema che l’amministrazione comunale che a breve si andrà ad insediare non può ignorare.

Azzi o Pagani saranno in grado di restituire ai saronnesi il loro palazzetto dello sport? Si attendono risposte dal nuovo sindaco e si spera che il saggio di Corrias, l’anno prossimo, possa tornare a casa.

