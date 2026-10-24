CESATE – Il divano lo hanno portato davvero in piazza. E sullo striscione hanno scritto “Manifestiamo col culo sul divano”. È uno dei dettagli che raccontano l’ironia e la creatività dei cesatesi scesi in strada questa mattina, sabato 24 ottobre, per il corteo contro il progetto del data center.

Davanti al grande striscione “Cesate non tace”, firmato dal Comitato per la tutela del territorio di Cesate, il divano è diventato parte della protesta: una risposta affidata a un oggetto di casa e a una battuta, riprendendo la polemica sul partecipare e sul restare seduti a commentare nata in seguito alle dichirazioni nell’ultimo consiglio comunale.

Attorno, tanti modi diversi di esprimere lo stesso dissenso. Cartelli fatti dai bambini, fogli colorati, scritte a mano e disegni. “No al datacenter a Cesate, sì alla natura” si legge su uno dei pannelli, decorato con foglie verdi. Un altro rivendica un futuro diverso: “Non è il futuro che voglio, preferisco la natura”.

Il messaggio compare anche sui cappellini e sulle spille, piccoli dettagli che accompagnano gli striscioni più grandi e che la fotogallery raccoglie insieme ai volti dei partecipanti.

Alla mobilitazione hanno preso parte anche tre cani con magliette e messaggi contro il progetto. Tra loro un levriero con un cartello su misura: “Veloci contro i data center”. Anche a quattro zampe, la protesta ha trovato il proprio slogan.

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