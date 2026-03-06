SARONNO – Una cena tra cognati a tema tennis e padel conquista i giudici di Cortesie per gli ospiti. Nella puntata andata in onda ieri sera su Real Time, girata la scorsa estate nel mese di luglio, tra i protagonisti c’era anche il saronnese Paolo Rosio, agente immobiliare 51enne, che ha partecipato alla gara insieme al cognato Alberto.

I due hanno sfidato la coppia formata da Francesca e Barbara, portando in tavola una serata costruita attorno alla loro passione per lo sport. Il tema scelto per la cena era infatti “Match point”, con una mise en place originale: al centro del tavolo erano stati sistemati racchette e palline da tennis come decorazione, richiamo diretto al mondo del tennis e del padel che accomuna i due padroni di casa.

Il menu presentato durante la puntata seguiva lo stesso filo conduttore sportivo. Come aperitivo sono stati proposti rustici “alla Sinner”. Per il primo piatto sono arrivate in tavola le “racchette da tennis ai tre pomodori”, mentre come secondo piatto sono state servite polpette a forma di palline da tennis su fondo di Wimbledon.

Nel corso della serata i due concorrenti hanno raccontato anche il loro rapporto: oltre a essere cognati, condividono spesso momenti di svago e serate tra uomini, tra sport, cene e partite guardate insieme. Durante la puntata hanno spiegato come si sono conosciuti e come sia nata nel tempo questa complicità.

A giudicare la serata sono stati i tre volti storici del programma: Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi, che hanno assegnato i voti nelle categorie food, lifestyle e home style.

Il risultato finale ha premiato proprio la coppia formata da Alberto e Paolo. I due hanno ottenuto 21,5 punti, superando Francesca e Barbara, ferme a 19,5, conquistando così la vittoria della puntata.

QUI LA PUNTATA COMPLETA