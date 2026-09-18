ROVELLO PORRO – Dopo il successo delle precedenti edizioni, a Rovello Porro torna l’Otüberfest, la grande festa in stile bavarese organizzata da Pro Loco di Rovello Porro – R-Estate Positivi Aps, che quest’anno raggiunge la sua sesta edizione. L’appuntamento è in programma per sei giornate, dal 25 al 27 settembre e dall’1 al 3 ottobre, nell’Area Feste di via Luini, che si trasformerà ancora una volta in un grande spazio dedicato alla musica, alla convivialità, alla cucina e al divertimento. Un format ormai riconoscibile e atteso, capace di richiamare pubblico da Rovello Porro e dai territori limitrofi e di riunire giovani, famiglie, gruppi di amici e appassionati delle feste popolari in un’atmosfera ispirata alle grandi feste bavaresi. Al centro della manifestazione ci sarà ancora una volta la cucina tirolese e bavarese, con piatti tipici pensati per accompagnare le serate tra tavolate, musica e brindisi. Grande protagonista sarà naturalmente anche la birra, elemento simbolo dell’Otüberfest e parte integrante dell’atmosfera della manifestazione. La festa sarà inoltre caratterizzata dal servizio al tavolo e dalla possibilità di prenotare il proprio tavolo in anticipo.

Sei giornate di musica e spettacolo

La musica dal vivo sarà ancora una volta il cuore dell’Otüberfest, con un calendario pensato per accompagnare il pubblico durante tutte le giornate della manifestazione. Il primo weekend: dal 25 al 27 settembre Si parte venerdì 25 settembre con i The McChicken Show, pronti ad aprire ufficialmente la sesta edizione dell’Otüberfest con il loro spettacolo fatto di musica, energia, coinvolgimento e atmosfera da grande festa.

Sabato 26 settembre sarà invece la volta degli Azione Mutande, già protagonisti di importanti appuntamenti targati R-Estate Positivi. Una serata all’insegna della musica dal vivo e del divertimento, pensata per coinvolgere il pubblico fino a tarda sera.Domenica 27 settembre sarà dedicata all’Otüberfamily, una giornata pensata per vivere la festa anche con le famiglie e con i più piccoli, con un programma ricco di appuntamenti durante tutta la giornata.

La giornata inizierà alle 10 con la Santa Messa, seguita da una serie di iniziative dedicate alla tradizione e alla comunità, tra cui una rievocazione storica. A pranzo sarà proposto uno speciale menù famiglia, per vivere insieme il momento conviviale della domenica. Il tutto accompagnato dai Fleurs di Pesco, che animeranno il pranzo con il meglio del cantautorato italiano. Nel pomeriggio spazio alle attività e all’intrattenimento per grandi e piccoli con giochi dedicati alle famiglie e diversi momenti di animazione. Alle 18 sarà il momento della Baby Dance con Next Step, pensata per far ballare e divertire i più piccoli. La giornata si concluderà alle 20:30 con Teo e le Veline Grasse, per un finale di giornata all’insegna della musica e dello spettacolo.

Si riparte ad ottobre

Dopo la pausa infrasettimanale, l’Otüberfest tornerà giovedì 1 ottobre, dando il via al secondo lungo weekend della manifestazione. La serata sarà affidata a Ruggero de I Timidi & Band, uno degli appuntamenti più attesi del programma, con uno spettacolo capace di unire musica, comicità e un’ironia sempre sopra le righe. Venerdì 2 ottobre sarà invece il turno degli Hornytoorinchos, presenza ormai consolidata nelle feste targate R-Estate Positivi e tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico. La loro energia accompagnerà la penultima serata dell’Otüberfest, in un’atmosfera pronta a trasformare ancora una volta il tendone in una grande festa collettiva. Il grande finale arriverà sabato 3 ottobre, con il ritorno dei The McChicken Show, chiamati a chiudere la sesta edizione dell’Otüberfest con una serata all’insegna della musica, del divertimento e dei brindisi.

Una domenica per tutta la famiglia

Con l’Otüberfamily, la manifestazione conferma la propria volontà di essere un appuntamento capace di coinvolgere tutte le generazioni. La domenica del 27 settembre sarà infatti caratterizzata da un programma pensato per permettere alle famiglie di trascorrere un’intera giornata all’interno della festa, alternando tradizione, convivialità, animazione, musica e attività per bambini. Dalla Santa Messa alla rievocazione storica, dal pranzo in compagnia ai giochi per famiglie, fino alla Baby Dance e allo spettacolo serale, l’Otüberfamily amplia la formula tradizionale della festa e la trasforma in una giornata dedicata alla comunità.

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