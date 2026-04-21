CISLAGO – Domenica 19 aprile si è svolta con successo l’edizione primaverile della giornata dedicata alla pulizia dei boschi, un’iniziativa promossa dal comune di Cislago con il patrocinio del Parco locale di interesse sovracomunale (Plis) “Bosco del Rugareto”. Nonostante un improvviso acquazzone abbia interessato l’area nelle prime ore del mattino, lo spirito dei volontari non è venuto meno, portando circa cinquanta persone a radunarsi puntuali alle 8.30 al parcheggio di via Maestri del lavoro.

Dopo un momento introduttivo per coordinare le attività, i partecipanti sono stati suddivisi in gruppi d’azione per coprire diverse zone strategiche del territorio. L’intervento di pulizia si è concentrato principalmente sui sentieri boschivi situati tra la frazione Massina e l’autostrada Pedemontana, interessando inoltre i margini della strada provinciale n. 21 e della Varesina bis, aree che purtroppo sono spesso soggette all’abbandono di rifiuti. Grazie all’impiego di pinze, guanti e sacchi, i volontari hanno rimosso una quantità rilevante di scarti, trasportati poi al centro di raccolta di via Vecchio Bozzente grazie al supporto di tre autocarri messi generosamente a disposizione da privati cittadini.

L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Michele Uboldi, ha espresso profonda gratitudine verso tutte le realtà locali che hanno reso possibile l’evento. Tra i partecipanti si sono distinti il gruppo del Soft Air, risultato il più numeroso, insieme ai rappresentanti di 5 cascine running, Avis, Salviamo il paesaggio e il gruppo Alpini, oltre al supporto tecnico degli uffici comunali.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale di festa e condivisione all’aria aperta. Questo tradizionale rinfresco finale è stato reso possibile grazie alle donazioni del Panificio da Renata e di Levisalumi Srl, con pietanze preparate con cura dal gruppo Alpini.

L’iniziativa non ha rappresentato solo un atto di tutela e valorizzazione ambientale, ma si è confermata un importante momento aggregativo per la cittadinanza, in attesa del prossimo appuntamento nel bosco previsto per il 17 maggio 2026 con la manifestazione podistica “Maratonina“.

(foto dalla pagina Facebook di Maurizio Cremascoli)

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