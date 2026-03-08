SARONNO – Studenti “ricercatori per un giorno” per studiare un tema delicato e sempre più attuale: la violenza nelle relazioni sentimentali tra adolescenti. È quanto avvenuto sabato 7 marzo nell’aula magna del liceo classico Legnani, dove sono stati presentati i risultati della ricerca “Legami d’amore”, realizzata con l’Università di Torino.

Il progetto ha coinvolto 25 studenti delle classi quinte che, negli ultimi mesi, hanno lavorato insieme a Matteo Fabris, ricercatore dell’Università di Torino ed assessore ai Servizi sociali, partecipando a tutte le fasi di una vera indagine scientifica. Dalla definizione delle ipotesi alla raccolta dei dati, fino all’analisi statistica dei questionari somministrati all’interno dell’istituto.

Sabato mattina, dalle 10 alle 12, gli studenti hanno presentato i risultati davanti a genitori, docenti e rappresentanti delle istituzioni. Come in un congresso scientifico, hanno illustrato il quadro teorico, i dati emersi e le possibili strategie di prevenzione.

La ricerca ha evidenziato come la violenza nelle relazioni adolescenziali rappresenti un fenomeno reale e significativo, con diverse forme che possono comparire insieme: cyber aggressione, violenza verbale, psicologica e, in alcuni casi, fisica o sessuale. Tra gli elementi emersi anche il ruolo della qualità delle relazioni familiari, indicata come possibile fattore di rischio o di protezione rispetto ai comportamenti aggressivi o alla vittimizzazione.

Secondo lo studio, con l’aumentare dell’età crescono leggermente i comportamenti aggressivi. Le ragazze risultano più coinvolte in forme di cyber aggressione e violenza psicologica, mentre tra i ragazzi emergono più frequentemente comportamenti legati alla sfera sessuale.

Particolarmente significativo l’aspetto educativo del progetto: gli studenti hanno lavorato come veri ricercatori, imparando a costruire un’indagine scientifica, analizzare i dati e presentare i risultati in modo rigoroso.

L’obiettivo dell’iniziativa non è stato solo descrivere il fenomeno, ma anche offrire strumenti di lettura e prevenzione, partendo dalla consapevolezza che le dinamiche relazionali tra adolescenti possono avere un impatto importante sul benessere emotivo.

Il progetto “Legami d’amore” rappresenta così un’esperienza innovativa per il liceo Legnani, che ha trasformato un tema complesso in un percorso di ricerca e formazione, mettendo gli studenti al centro di un lavoro scientifico con ricadute concrete sul piano educativo e sociale.

