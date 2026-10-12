SARONNO – Dodici biciclette storiche per raccontare oltre un secolo di evoluzione, passione e grande ciclismo. In occasione della manifestazione “120 Foglie Morte“, gli spazi dell’ex Isotta Fraschini hanno ospitato un’anteprima espositiva straordinaria, nata dalla regia del curatore Alessandro Galli e dalla stretta collaborazione tra collezionisti, musei, commercianti e istituzioni.

Gli scatti della giornata ripercorrono i momenti salienti dell’inaugurazione, a partire dalla presenza di due vere e proprie icone del patrimonio sportivo italiano arrivate dal museo del Ghisallo: la Legnano da pista con cui Fausto Coppi siglò il record dell’ora nel 1942 e la bicicletta con cui Gino Bartali trionfò al Tour de France del 1948.

Il viaggio nel tempo ha toccato anche i primi decenni del Novecento attraverso i preziosi esemplari d’epoca presentati dai collezionisti Enzo Manfrede e Dario Corsi, tra cui spiccano una Peugeot del 1910 e un’automoto del 1924, affiancati dall’accurato lavoro di ricerca e autenticazione curato da Silvio Antonucci del Registro Storico Cicli.

A completare il quadro è stato il ponte con il ciclismo contemporaneo grazie ai mezzi dell’Uae Team Emirates portati da Luigi Saronni, tra cui la bicicletta di Brandon McNulty e i modelli da crono e commemorativi legati ai successi di Tadej Pogačar.

Un’iniziativa a tutto tondo che ha saputo unire lo sport alla valorizzazione del territorio, come ricordato dai rappresentanti di Confcommercio e dall’amministrazione comunale.

Per chi desidera rivedere da vicino questi capolavori di tecnica e design, l’esposizione completa proseguirà negli spazi di Villa Gianetti dal 17 al 25 ottobre.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09