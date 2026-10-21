GERENZANO – Grande emozione e decine di storie e messaggi condivisi su Instagram e Facebook: così Gerenzano ha salutato il debutto di Alice Piombino alla “Ruota della fortuna” con Gerry Scotti. La cantante, 31 anni, è stata presentata al pubblico nella puntata di martedì 20 ottobre, entrando nei Fortuna Six, la band che accompagna il programma preserale di Canale 5.

Alice prende il posto di Nicla Ozenda, che ha dovuto sospendere la partecipazione alla trasmissione per sottoporsi a un intervento alle corde vocali. Prima di accogliere la nuova voce, Scotti ha rivolto un saluto alla cantante assente, augurandole di tornare presto.

Il legame con Gerenzano è emerso anche nella presentazione televisiva: Alice ha raccontato di arrivare proprio dal paese del Saronnese, indicato anche nel suo profilo professionale su Villaggio Musicale.

La musica accompagna Alice fin da giovanissima. Ha iniziato a studiare canto a 12 anni e pianoforte a 16, diplomandosi al Mas di Milano nel 2017 e alla Scuola del Musical nel 2024. Il suo percorso l’ha portata a cantare sulle navi da crociera e a esibirsi con diverse formazioni, tra cui la Shary Band. Ha lavorato anche come corista per Mondo Marcio e Diss Gacha, affiancando al palco l’insegnamento del canto. Ora una nuova esperienza televisiva, seguita con entusiasmo anche a Gerenzano.

In molti l’avevano già riconosciuta in “Roast In Peace”, la cui seconda stagione è disponibile su Prime Video dal 18 settembre. Alice ha infatti fatto parte del gruppo vocale dello spettacolo, un’esperienza che ha raccontato anche sui social: “Un’esperienza unica condivisa con un team pazzesco”.

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