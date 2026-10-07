CERIANO LAGHETTO – SARONNO Rose, girasoli, papaveri e tanti altri fiori, tutti coloratissimi e soprattutto realizzati a mano. È la nuova sorpresa comparsa nel verde di Ceriano Laghetto grazie alla creatività del gruppo Bibliofilando di Ceriano Laghetto.

Decine di fiori all’uncinetto sono stati sistemati nella rotonda al centro della tangenzialina al confine tra Saronno e Ceriano. Sostenuti da sottili steli i fiori spuntano tra l’erba e i piccoli fiori spontanei. Rossi, gialli, azzurri, rosa, bianchi, arancioni e viola: insieme formano una grande installazione che trasforma uno spazio verde in un originale giardino fatto di lana e fantasia.

Un lavoro che ha richiesto tempo e pazienza, dalla realizzazione dei singoli fiori alla loro sistemazione nel prato. Il risultato non passa inosservato, soprattutto per chi transita lungo la strada e si trova davanti questa insolita distesa colorata.

“Tanto l’impegno, ma tanta è anche la soddisfazione”, commentano dal gruppo Bibliofilando.

Non manca il ringraziamento a chi ha reso possibile l’iniziativa: “Grazie al Comune di Ceriano Laghetto che ci dà la possibilità di esporre le nostre idee. Grazie agli agenti della polizia municipale perché, con la loro presenza, abbiamo potuto lavorare in sicurezza. E poi fiori, fiori, fiori e colori!”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09