LAINATE – Si è conclusa con un numero da capogiro la sfida lanciata dall’Accademia delle Connessioni presso il Golf Club di Lainate: 12.441 minifigures Lego esposte e catalogate. Una cifra che polverizza il precedente primato mondiale di 11.804 pezzi, stabilito in precedenza e rimasto imbattuto fino ad oggi.

L’Impresa Da giovedì a domenica, un team di 5 esperti ha lavorato incessantemente per esporre per la prima volta assoluta l’intera collezione dell’Accademia. Non si è trattato solo di una mostra, ma di un vero e proprio “stress test” logistico e tecnico: ogni singolo omino è stato verificato per garantirne l’autenticità e l’unicità, sotto la supervisione tecnica di un giudice esperto di Cremona Bricks, associazione di riferimento nel panorama Lego italiano.

La tecnologia e il team

Il tentativo di record ha visto la collaborazione di eccellenze del territorio:

Brickozio ha progettato e realizzato le imponenti strutture e gradinate in mattoncini necessarie per ospitare l’esercito di omini.

GioTech ha sviluppato un software dedicato per la gestione della conta, garantendo la tracciabilità e producendo la documentazione video e fotografica necessaria per gli standard rigorosi del Guinness World Records.

In attesa della certificazione

Sebbene il contatore abbia ufficialmente superato il record precedente, l’organizzazione mantiene il necessario rigore formale: “Abbiamo i numeri per essere la collezione più grande al mondo e vederli tutti esposti insieme è stato un vanto enorme – dichiarano dall’Accademia – ora attendiamo la validazione ufficiale della documentazione da parte dei giudici del Guinness, ma il risultato ottenuto sul campo è già un traguardo storico per tutti i partner coinvolti”.

L’evento ha trasformato per quattro giorni il Golf Club di Lainate nella capitale mondiale dei mattoncini, attirando l’attenzione di collezionisti e curiosi.

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