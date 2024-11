LAZZATE – Lazzate-New York è l’esperienza vissuta da 4 vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lazzate (Giorgio Barca, Sara Guassardo, Federico Maffei, Thomas Pellegatta), i quali hanno avuto la possibilità tramite l’associazione nazionale vigili del fuoco di partecipare alle celebrazioni del Columbus Day e, di conoscere e scambiare opinioni e procedure con i colleghi americani del Nyfd, assieme ad altri 80 colleghi da tutta Italia, autofinanziandosi completamente il viaggio.

Iniziato domenica 13 ottobre con la deposizione della corona di fiori alla statua di Cristoforo Colombo assieme ai colleghi del Fire Department New York e vari personaggi pubblici. Il giorno seguente dopo la S. Messa alla San Patrick Cathedral è stato il momento della sfilata sulla 5th Avenue (la più importante strada che attraversa New York), assieme ad un battaglione di Fire Fighters e dei loro mezzi d’intervento, tra i quali l’autopompa perfettamente restaurata che l’11 settembre 2001 ha partecipato all’intervento di soccorso per l’attentato alle torri gemelle, dove, sulla fiancata, sono impressi i nomi dei 343 vigili del fuoco intervenuti nell’eroico intervento di soccorso; purtroppo persero la vita nell’intento di salvare le persone. L’esperienza vissuta nella parata da come ci raccontano i partecipanti è stata un’ esperienza da film, e che si porteranno per sempre dentro come ricordo.

Il viaggio è continuato nei giorni seguenti con la visita di Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens, New Jersey, Ellis Island e la famosissima Statua della Libertà, ma non è mai mancata la vicinanza con i vigili del fuoco con la visita in alcune caserme della città e della loro accademia dove ogni anno vengono formati preparati ed allenati i firefighters di New York.

L’ esperienza si è conclusa il 19 ottobre rientrando in Italia, portandosi con sé oltre che alla fantastica esperienza vissuta e nuove amicizie nate tra colleghi, di due nazioni diverse, ma uniti da una passione in comune quella di essere per lo appunto.

