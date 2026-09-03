SARONNO – A tradire l’emozione sono stati soprattutto gli occhi. Quelli di Aurelio Legnani quando alla Casa del Partigiano ha visto arrivare familiari e nipoti, alcuni giunti anche dall’America, per esserci in un giorno irripetibile. Poi gli abbracci, i fiori, la torta con il grande numero “100” e una sala piena di persone arrivate per dirgli grazie. Il partigiano “Gatto”, uno degli ultimi testimoni della Resistenza saronnese, ha compiuto oggi, giovedì 3 settembre, cento anni. E Saronno ha scelto di festeggiarlo proprio in quel luogo che Aurelio contribuì a far nascere e che racconta una parte importante della sua vita: la Casa del Partigiano.

La festa è iniziata alle 11, con intorno al centenario la famiglia, gli amici, l’Anpi e le istituzioni. Presenti la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, il sindaco di Caronno Pertusella, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, gli assessori Lucy Sasso, Cornelia Proserpio e Mauro Lattuada, quest’ultimo anche amico di famiglia e l’ex sindaco Luciano Porro. Una presenza corale per rendere omaggio non soltanto al traguardo anagrafico, ma soprattutto all’uomo e alla sua storia.

Aurelio Legnani è stato infatti uno dei soci fondatori della cooperativa Casa del Partigiano. Nel dopoguerra quel luogo nacque con un’idea molto precisa: non dimenticare quanto era accaduto, ma allo stesso tempo tornare a vivere, stare insieme, costruire rapporti e aiutare concretamente le famiglie dei partigiani. Una storia ripercorsa durante la mattinata anche attraverso il libro dedicato alla cooperativa.

“Stare insieme per costruire rapporti, per costruire una città. Questo è quello che hai fatto vedere e di questo ti ringraziamo tutti quanti”, è stato uno dei messaggi rivolti ad Aurelio.

Uno dei momenti più spontanei è arrivato durante la consegna della pergamena dell’Amministrazione comunale. Vedendo Aurelio leggere ancora con attenzione, anche il corsivo, la sindaca Pagani ha scherzato: “Io ho gli occhiali per leggere da vicino e da lontano e tu leggi senza, anche il corsivo”. Una battuta che ha fatto sorridere la sala e lo stesso festeggiato.

Poi il momento più solenne. La pergamena, consegnata dal Comune come avviene per tutti i saronnesi che raggiungono il secolo di vita, è diventata l’occasione per un ringraziamento speciale al partigiano Legnani. Un grazie per la testimonianza di coraggio e libertà che la sua vita rappresenta per Saronno e per le nuove generazioni. “Se noi siamo qui è perché ci siete stati voi”, il messaggio rivolto al centenario.

Una storia iniziata quando Aurelio era poco più che un ragazzo. L’Anpi ha ricordato quei giovani di 16 e 17 anni che nel 1943, dopo la caduta del fascismo, decisero di scendere in campo e combattere. Tra loro c’era “Gatto”, nome di battaglia di Legnani, insieme agli altri ragazzi della Resistenza saronnese.

A cento anni, però, lo sguardo di Aurelio e dell’Anpi resta rivolto anche al presente. Nel corso dell’incontro si è parlato delle guerre ancora in corso, della difesa della Costituzione e delle sfide che attendono gli adolescenti di oggi. Tra queste il cambiamento climatico, indicato come una nuova battaglia per le giovani generazioni.

“Siamo orgogliosi di questo momento”, hanno ricordato i familiari. “Il traguardo dei cento anni è unico, davvero straordinario e per noi è una grande gioia”. Parole accompagnate dal ricordo di una vita spesa per la comunità, battendosi per la pace e portando sempre con sé l’esperienza vissuta come partigiano della Resistenza saronnese.

Non sono mancati i momenti legati alla memoria più personale. È stata letta una poesia dedicata ad Aurelio da Giuseppe Radice. Versi, ricordi e aneddoti hanno riportato nella sala volti e storie della Saronno attraversata dal centenario nel corso della sua lunga vita.

Anche la figlia Linda, attesa per il secondo momento di festa in famiglia nel pomeriggio, ha voluto essere vicina al padre. È arrivato inoltre un messaggio dalla radio che ha ricordato Aurelio come un uomo che ha attraversato un secolo di storia, testimone instancabile di pace, libertà e umanità.

Poi la consegna dei fiori, le fotografie tutti insieme e la torta con quel grande “100”. Un compleanno che alla Casa del Partigiano è diventato soprattutto un lungo grazie. Quello della famiglia, dell’Anpi, delle istituzioni e di Saronno ad Aurelio Legnani: un ragazzo che scelse di impegnarsi per la libertà quando aveva 16 anni e che, un secolo dopo la sua nascita, continua a consegnare la propria storia alle nuove generazioni.

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