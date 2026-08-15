CHALLANS – Pubblichiamo la nota e le foto del passaggio di Ambrogio Mantegazza, menbro del cda del teatro Pasta a Challans.

La mia tappa a Challans non poteva capitare in un momento migliore: Autrefois Challans, una manifestazione straordinaria che, per quattro giovedì ogni estate, richiama migliaia di francesi e visitatori da tutta Europa per riscoprire gli abiti, i mestieri e le tradizioni di oltre un secolo fa.

Grazie al Sindaco Alexandre Huvet ho potuto conoscere una città profondamente legata alla propria storia, ma anche sinceramente affezionata all’amicizia che da tanti anni la unisce a Saronno.

Passeggiando tra le vie della città, non ho potuto fare a meno di pensare alla nostra Festa di Sant’Antonio: due tradizioni diverse, ma accomunate dalla capacità di far riscoprire le proprie radici e di coinvolgere un’intera comunità. Un altro bellissimo elemento che avvicina le nostre città.

Con il Sindaco abbiamo poi visitato anche il teatro comunale Les Marais: più piccolo del nostro Teatro Giuditta Pasta, ma recentemente riqualificato con grande attenzione al comfort del pubblico e degli artisti. Una visita che mi ha ricordato quanto sia importante continuare a investire anche sulle infrastrutture culturali di Saronno, perché la cultura ha bisogno di luoghi all’altezza delle persone che li vivono.

È stata davvero una bella giornata, che rappresenta il punto di partenza del viaggio di ritorno verso casa, ma anche un’ulteriore conferma del valore del legame tra Saronno e Challans.

Sono certo che questa amicizia continuerà a crescere, anche grazie all’impegno della nostra Sindaca Ilaria Pagani nel rafforzare i rapporti tra le nostre comunità.

Merci beaucoup à Monsieur le Maire Alexandre Huvet, à la présidente du comité de jumelage Martine Barrau et à tous les Challandais que j’ai eu le plaisir de rencontrer hier !

À bientôt, les amis !

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