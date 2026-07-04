SARONNO – Sono stati tantissimi i saronnesi a vedere e riconoscere subito il diacono di Saronno Massimo Tallarini sull’altare accanto a papa Leone nella messa da Lampedusa trasmessa in diretta stamattina su Raiuno. Per la comunità cittadina è stato un momento di particolare emozione, con il diacono impegnato nel servizio liturgico durante una celebrazione destinata a rimanere storica, nel primo viaggio pastorale del Pontefice sull’isola simbolo dell’accoglienza e delle migrazioni.

Tallarini fa parte della delegazione di cinque volontari partita da Saronno giovedì per raggiungere Lampedusa e collaborare all’organizzazione della visita papale. Il gruppo resterà sull’isola fino a martedì, mettendo a disposizione il proprio servizio nei diversi momenti legati all’evento.

Nelle ore che hanno preceduto la celebrazione, i volontari hanno preso parte alle prove liturgiche vivendo anche un momento speciale con il maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, l’arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, originario di Lazzate, che ha coordinato l’intera organizzazione della celebrazione papale.

La visita di papa Leone a Lampedusa ha ripreso il forte valore simbolico che l’isola rappresenta per la Chiesa e per il Mediterraneo. Prima della messa il Pontefice ha reso omaggio al cimitero, si è fermato alla Porta d’Europa e al molo Favaloro, dove ha benedetto la targa dedicata a papa Francesco e salutato alcuni migranti. La celebrazione eucaristica si è poi svolta davanti a migliaia di fedeli con l’immagine della Madonna di Portosalvo accanto all’altare.

Per i cinque volontari saronnesi si tratta di un’esperienza intensa, vissuta dietro le quinte di un appuntamento seguito in tutta Italia. E proprio la presenza di Massimo Tallarini accanto al Papa durante la liturgia non è passata inosservata ai tanti fedeli di Saronno che hanno seguito la diretta televisiva, riconoscendo immediatamente il diacono impegnato nel servizio all’altare.

(per le foto si ringrazia Francesco Croci)

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