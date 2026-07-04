SARONNO – C’è anche un gruppo di volontari saronnesi tra coloro che oggi, sabato 4 luglio, stanno prestando servizio a Lampedusa in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV. La delegazione è composta da cinque volontari, guidati dal diacono Massimo Tallarini, partiti da Saronno nella giornata di giovedì per raggiungere l’isola siciliana.

Per Tallarini si tratta di un impegno particolarmente significativo: questa mattina sarà infatti tra i diaconi che assisteranno il Pontefice durante la celebrazione eucaristica in programma alle 10,30 allo stadio Arena, trasformato per l’occasione in una grande cattedrale all’aperto.

La giornata di ieri è stata dedicata alle prove della celebrazione liturgica. I volontari hanno avuto anche l’opportunità di incontrare l’arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, originario di Lazzate, che dal 2021 ricopre il ruolo di Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie ed è responsabile dell’organizzazione delle celebrazioni presiedute dal Pontefice.

La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa richiama idealmente quella compiuta da Papa Francesco l’8 luglio 2013, il suo primo viaggio apostolico dopo l’elezione. Anche questa volta il tema centrale è quello dell’accoglienza e dell’attenzione verso le persone migranti. La presenza del gruppo saronnese rappresenta un contributo concreto all’organizzazione di un evento che coinvolge centinaia di volontari provenienti da diverse realtà ecclesiali italiane. Per i cinque volontari, e in particolare per il diacono Massimo Tallarini chiamato a prestare servizio all’altare accanto al Pontefice, si tratta di un’esperienza di grande valore umano e spirituale, vissuta nel cuore di una visita che pone ancora una volta Lampedusa al centro dell’attenzione internazionale come simbolo di accoglienza e solidarietà.

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