SARONNO – Il saronnese Alberto Tagliabue ha partecipato alla missione umanitaria di Charity in the World Odv, associazione nata anche grazie alle amicizie costruite attraverso la passione per la corsa. Tra le opere inaugurate in nove giorni nel territorio di Afagnan, sei pozzi di acqua potabile, uno dei quali dedicato alla memoria dei genitori Agostino Tagliabue e Silvia Iampieri.

Il saronnese è conosciuto in citta per le sue imprese sportive, iniziate poco dopo i quarant’anni con la Maratona di New York e proseguite sulle lunghe distanze, affrontando anche competizioni impegnative come la Marathon des Sables e la 100 chilometri del Monte Bianco. Una passione, quella per la corsa, che negli anni gli ha permesso di conoscere altri appassionati, diventati prima amici e poi compagni di un progetto di solidarietà. Proprio da queste relazioni è nata Charity in the World Odv. Tra i progetti portati avanti dal sodalizio c’è anche quello che ha permesso di realizzare sei pozzi di acqua potabile in Togo. Uno di questi è dedicato ad Agostino Tagliabue e Silvia Iampieri, genitori di Alberto, trasformando il loro ricordo in un’opera concreta a beneficio delle comunità locali.

La missione umanitaria dell’associazione si è conclusa dopo nove giorni di attività nel territorio di Afagnan e nelle comunità limitrofe. La delegazione, composta da cinque volontari, Raffaele Brattoli, Alberto Tagliabue, Maurizio Ripa, Monica Butti ed Elena Di Venosa, oltre a due persone aggregate per un’esperienza personale, ha inaugurato diverse opere realizzate grazie alle donazioni e alla collaborazione con le realtà locali.

I sei pozzi rappresentano uno degli interventi più significativi. L’accesso all’acqua potabile è infatti ancora una difficoltà quotidiana per molte famiglie, costrette a percorrere anche diversi chilometri per raggiungere fonti di approvvigionamento spesso non sicure. Le nuove strutture consentiranno di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di alleggerire le difficoltà legate al reperimento dell’acqua. Oltre a quello dedicato ai genitori di Tagliabue, gli altri pozzi ricordano Marco De Pietri, la famiglia Menichini, David Colombini e Cristina Campinoni, e Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano scomparso il 22 giugno scorso, a soli 39 anni.

La delegazione ha inoltre inaugurato un pozzo e nuovi servizi igienici con docce al centro di Agové, gestito dalle Suore Misericordine, che accoglie bambini con disabilità cognitive. Le due opere sono state dedicate al direttivo dell’associazione, composto da Raffaele Brattoli, Alberto Tagliabue, Nicola Ciani, Maurizio Ripa, Gianfranco Tartaglino, Monica Butti e Tiziana Calvi.

A Zooti è stato invece inaugurato il nuovo tetto del centro giovanile e di catechesi, una struttura capace di accogliere oltre 500 persone e destinata a diventare un punto di riferimento per bambini, giovani e anziani. L’intervento è stato realizzato grazie alla donazione di Charity in the World Odv e al contributo della famiglia Ripa e Spicci, in occasione del battesimo del piccolo Timothy. Tra le tappe della missione anche la Maison de la Joie, dove i volontari hanno incontrato, insieme a suor Delia e suor Simona, bambini provenienti da situazioni familiari difficili, segnate dall’abbandono e dai maltrattamenti. Il centro offre loro accoglienza, alimentazione, istruzione e un accompagnamento verso un futuro più autonomo.

I nuovi progetti: quattro pozzi e un centro di accoglienza

La missione ha permesso anche di raccogliere nuove richieste e individuare gli interventi da sostenere nei prossimi mesi. Tra le priorità c’è il progetto a Davié-Assomé, località a circa 35 chilometri a nord di Lomé, dove l’associazione intende contribuire alla realizzazione di un centro di accoglienza e cura per persone con patologie psichiatriche. La struttura potrà ospitare oltre 200 pazienti e sarà dotata di quattro pozzi, necessari a garantire l’approvvigionamento idrico. L’acqua potrà essere messa a disposizione anche degli abitanti della zona e dei bambini. Il cantone di Davié conta circa 40mila abitanti, molti dei quali vivono di agricoltura familiare e di sussistenza. Per numerose famiglie procurarsi acqua potabile significa ancora affrontare lunghi spostamenti, in un contesto economico fragile e condizionato anche dall’instabilità climatica.

Durante gli incontri sono emerse altre necessità. A Klologo-Pémé è stata segnalata la mancanza di una scuola: i bambini sono costretti a seguire le lezioni all’aperto, esposti alle intemperie. Ad Agomé-Glozou, invece, don Silvestro, il cui nome di battesimo è Broohm Afoutou, ha chiesto la realizzazione di un pozzo presso la parrocchia del villaggio, a beneficio dei 275 alunni della scuola elementare adiacente e di oltre 4mila abitanti.

Il presidente Raffaele Brattoli ha sottolineato il valore dell’esperienza, senza nascondere la consapevolezza della vastità dei bisogni incontrati: “Torniamo in Italia con la consapevolezza di aver realizzato qualcosa di importante, ma anche con una profonda amarezza. Abbiamo incontrato povertà, fame e situazioni di grande fragilità. Ci siamo resi conto di quanto ancora ci sia da fare e di quanto sia difficile accettare di non poter aiutare tutti”.

E ha aggiunto: “Sei pozzi possono sembrare un piccolo risultato davanti a bisogni così grandi, ma per le comunità che ne beneficeranno rappresentano una possibilità concreta di vivere meglio”.