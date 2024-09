SARONNO – Importanti riconoscimenti a Luciano Silighini Garagnani in questi giorni impegnato al Lido con la sua famiglia per l’ottantunesima mostra del cinema di Venezia.

Proprio al lido il giorno di apertura si è tenuto per il nono anno il party della “Lsg productions”, la società americana del regista saronnese che si affianca alla “The Silighini Company” e “Rre international” con sede a Los Angeles. Presente la delegazione giapppnese del Tokyo Film Festival che attraverso il regista Daisuke Tarutsni hanno consegnato a Silighini la “Gru di Sadako” un’onorificenza giapponese nata per ricordare la rinascita dopo i fatti di Hiroshima, identica a quella che lo stesso Tarutani consegnò a Papa Francesco in Vaticano la scorsa primavera.

Presente anche il presidente del “centro studi Federico II” Giuseppe Di Franco che ha ricordato l’impegno di Luciano Silighini Garagnani nel promuovere i rapporti culturali internazionali, la costruzione di ponti tra i popoli continuando l’opera che fece il suo antenato Benedetto XIV, l’unico Pontefice ad avere un monumento nel Regno Unito proprio a rappresentare la sua diplomazia internazionale.

Di Franco ha consegnato poi l’Augustale, la moneta della pace, al regista ringraziandolo per il prezioso lavoro di divulgazione culturale che fa in tutto il mondo attraverso il cinema. Destinatari dell’onorificenza sono stati oltre a Silighini il Senatore Giulio Terzi Di Sant’Agata, presidente della commissione Affari esteri del Senato, Francesco Perfetti, professore ordinario di Storia contemporanea e di storia delle relazioni internazionali presso la Luiss Guido Carli e l’ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Venice international university.

Tra gli ospiti di Silighini il presidente della Swiss seaside foundation Michael Rümmelein e anche il vice presidente dei consoli onorari in Italia Mattia Carlin, ente con sede al circolo degli esteri, che ha concesso insieme a confindustria il patrocinio all’ultimo film di Silighini. Lo stesso Carlin ha ricordato l’affetto che lo lega al regista e la sua concretezza e professionalità apprezzata da molti diplomatici italiani che hanno portato i loro saluti a Luciano Silighini Garagnani.

Da Belgrado presente la produttrice Gordana Ristic che ha sottolineato la professionalità e capacità di Silighini nel tessere relazioni e non arrendersi. Silighini, commosso, ha ricordato l’emozione che ha provato in Serbia visitando i luoghi della recente guerra invitando a costruire ponti e mai più muri tra i popoli.

Ovviamente non mancavano gli attori protagonisti delle pellicole targate Lsf Productions: Isabel Vincenzi, Asia Galeotti, Arianna Roselli, Sofia Grisafi, Sara Santostefano,bFrancesca Monti, Syria Isacchini, Angelica Ruggeri, Francesco Oranges, Marco Santostefano, Giuseppe Benzo e Alessio Cioni uno dei volti di “Ferrari” presentato in concorso lo scorso anno al Festival di Venezia.

Luciano Silighini Garagnani, accompagnato dalla moglie l’attrice Francesca La Gala e dalle figlia Alice hanno poi partecipato alla cerimonia d’inaugurazione della mostra del cinema, ospiti del cerimoniale nella galleria vip al fianco di Monica Bellucci, Winona Ryder, Michael Keaton, Jenna Ortega e del regista Tim Burton protagonisti del film di apertura “ Beetlejuice Beetlejuice”.

Silighini resterà al lido fino alla chiusura della manifestazione.