SARONNO – Dal 18 al 30 agosto si sono svolti gli European Aquatics Masters Championships tra le città di Samorin, Bratislava e Graz, per le discipline di nuoto, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e pallanuoto. La Rari Nantes Saronno è tra le squadre italiane che ha partecipato, schierando 3 nuotatori tra le corsie del bellissimo centro X-bionic Sphere di Samorin, in Slovacchia.

L’esperta Velleda Cernich, ultimo anno della categoria M80, ha gareggiato nei 100 e 200 Rana migliorando i tempi registrati a giugno durante i Campionati Italiani. Due gare condotte in modo impeccabile che le hanno permesso di arrivare ad un passo dal podio, classificandosi rispettivamente in 4^ e in 5^ posizione. Per quanto riguarda la componente maschile si registra un altro incredibile risultato dell’atleta M75 Maurizio Massoni. Dopo aver vinto il titolo di Campione Italiano di Acque Libere sulla distanza del miglio marino a fine luglio nelle acque di Piombino, Maurizio ha vinto la medaglia d’argento nei 200SL a Samorin, coronando una stagione veramente straordinaria. Prima medaglia internazionale per l’atleta della RN Saronno che ha iniziato la sua carriera Master 25 anni fa.

È stata invece la prima volta ad un evento internazionale Master per l’atleta M35 Federico Germani che ha polverizzato il tempo di qualifica fatto a Riccione in occasione dei Campionati Italiani. Con un tempo di assoluto rilievo si è classificato al settimo posto con il nuovo record societario. Il precedente primato resisteva dal lontano 2006, grande gioia e soddisfazione per questo nuovo traguardo dell’atleta più giovane della spedizione.

L’allenatore Malco Massoni che ha accompagnato gli atleti in questa trasferta, rientra alla base molto soddisfatto per i risultati e per lo spirito con cui si è affrontata questa gara.

L’atmosfera coinvolgente ha reso l’esperienza molto piacevole e ha favorito il contatto con atleti di tutte le nazionalità, con scambi di cuffie e magliette per ricordare con gioia l’esperienza vissuta. Si conclude così l’estate dei nuotatori saronnesi, già tutti pronti a ritornare in vasca nei primi di settembre.

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