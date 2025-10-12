SARONNO – Venerdì 10 ottobre gli alunni del plesso Ignoto Militi hanno vissuto una mattinata diversa e ricca di scoperte partecipando al Villaggio della Sicurezza organizzato da Aime ai Giardini Estensi di Varese. L’iniziativa, unica nel suo genere, è pensata per avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza e della prevenzione in tutti gli ambiti della vita quotidiana: dallo sport alla casa, dalla scuola alla strada, fino all’alimentazione.

Durante la visita, i bambini hanno incontrato i protagonisti del mondo del soccorso e della protezione: Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale, Cri e tanti altri enti che hanno animato la giornata con dimostrazioni pratiche e laboratori interattivi. I piccoli visitatori hanno potuto sperimentare radio e dispositivi di protezione, salire sui mezzi di emergenza e conoscere da vicino il lavoro dei soccorritori.

Il percorso, tra i viali dei giardini, ha alternato momenti ludici e attività formative. Le classi quinte hanno partecipato a sessioni di gamification con gli esperti della campagna “Io non rischio”, affiancati da studenti delle scuole superiori.

Un’esperienza formativa e coinvolgente che ha stimolato la curiosità dei ragazzi e rafforzato la cultura della sicurezza e della cittadinanza attiva.

