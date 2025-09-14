SARONNO – Dalla provincia di Bergamo al Santuario di Saronno per omaggiare Carlo Acutis: un pellegrinaggio di circa 70 chilometri che un gruppo di ragazzi ha effettuato in una giornata nella sera della canonizzazione di Carlo Acutis, domenica 7 settembre. Così i ragazzi si sono messi in cammino, accompagnati da una fiaccola e da don Riccardo, per affidare al santo il loro nuovo anno oratoriano.

Il ritrovo è stato fissato al Santuario di Papa San Giovanni XXIII, a Sotto il Monte, con l’ambiziosa intenzione di giungere a Saronno per la messa delle 18 e fare visita alla reliquia del santo di Internet con una fiaccola.

