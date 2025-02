TURATE – Una finale combattuta fino all’ultimo, un’esibizione intensa e carica di emozione, ma alla fine il sogno di Alex Wyse si è infranto a un passo dalla vittoria. Ieri sera, sul palco dell’Ariston, il talento di Turate ha dato il massimo con la sua “Rockstar”, conquistando il pubblico ma senza riuscire a portare a casa il titolo di Sanremo Giovani.

Sul palco, Alex Wyse ha sfoggiato un outfit elegante e ricercato: camicia bianca dal taglio sartoriale con dettagli preziosi sui polsini, pantaloni neri a vita alta e un fazzoletto annodato all’asta del microfono, un dettaglio simbolico che ha accompagnato la sua esibizione intensa e coinvolgente.

“Rockstar” è un brano che parla di ribellione e ricerca della propria identità, con un sound moderno e travolgente che ha messo in risalto la maturità artistica di Alex. Il ritornello orecchiabile e l’energia della sua interpretazione hanno conquistato il pubblico, che ha accompagnato il giovane cantante con applausi e cori. Nonostante il mancato trionfo, la sua canzone ha già trovato spazio nelle playlist radiofoniche, segno del successo che continuerà anche dopo il Festival.

Nei giorni precedenti alla finale, Alex Wyse è stato stretto nell’abbraccio dei fans dai social al tappeto rosso. Lo hanno fermato, come dimostrano le storie su Instagram, per selfie e autografi, confermando il grande affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti. L’entusiasmo per lui era palpabile e, anche se il verdetto non è stato quello sperato, l’affetto del pubblico resta una vittoria personale per l’artista.

Ma la sua avventura non si ferma qui: a maggio tra Usa e Canada Alex sarà in tour con gli altri tre finalisti e con il vincitore, Settembre. Un’occasione per portare la sua musica in tutta Italia e per continuare a regalare emozioni ai fan che già lo considerano una vera “Rockstar”.

