VENEGONO SUPERIORE – Custodia del creato, spiritualità e cultura si sono intrecciate in un pomeriggio speciale che ha lasciato il segno nel cuore della comunità: sabato 6 giugno la splendida cornice del Castello dei Comboniani, in via delle Missioni a Venegono Superiore, ha ospitato l’evento intitolato “…e vide che era una cosa bella“, un appuntamento di preghiera e formazione che ha celebrato l’ecologia integrale, richiamando partecipanti da diverse zone del territorio.

L’iniziativa è stata il frutto di una stretta e preziosa collaborazione tra numerose realtà: oltre ai missionari Comboniani ospitanti, l’evento ha visto l’impegno in prima linea dell’Azione Cattolica Ambrosiana, della Caritas della Zona Pastorale di Varese e del Movimento Laudato Sì’, con il fondamentale supporto logistico e organizzativo dei Circoli Laudato Sì di Busto Arsizio-Gallarate, Cologno Monzese, Vergiate Cherit e dei gruppi milanesi “Giardino Laura Conti”, “Milano Niguardazara” e “Milano San Fedele”. Un ruolo centrale nella cabina di regia è stato ricoperto da Maristella Morri, referente del circolo Laudato Sì di Busto Arsizio-Gallarate.

Il pomeriggio ha potuto contare sulla presenza di figure di grande rilievo nel panorama spirituale e associativo. Tra gli ospiti più attesi spiccava monsignor Armando Cattaneo, assistente spirituale per la diocesi di Milano, che ha guidato i presenti nei momenti di raccoglimento. Accanto a lui, ha partecipato attivamente Antonio Caschetto, direttore del Centro Laudato Si’ di Assisi e già coordinatore nazionale del movimento.

La comunità saronnese ha risposto con entusiasmo all’appello, testimoniato dalla presenza dell’animatore Laudato Sì Raffaele Pier Luca Di Francisca, che ha preso parte all’incontro insieme al figlio Davide, a dimostrazione di un impegno intergenerazionale verso i temi della sostenibilità.

La giornata si è aperta ufficialmente alle 15.30 con un momento dedicato alla preghiera contemplativa immersa nel verde del parco, offrendo un’occasione di profonda connessione spirituale. Successivamente, dalle 16.15, i presenti hanno preso parte a una suggestiva camminata letterario-ecologica. I passi tra i sentieri del castello sono stati scanditi da letture e riflessioni curate dall’attrice Annalisa Restelli, la quale ha prestato la propria voce per dare vita ai brani scelti, alternandosi con gli spunti di riflessione offerti da Antonio Caschetto.

La perfetta riuscita e la bellezza di questo incontro sono state il risultato della creatività e del lavoro sinergico di una fitta rete di volontari. Dietro le quinte si è distinto il contributo di Roberto Meraviglia e di Giuliano dell’Azione Cattolica, mentre Marcella, Franca e Daniela si sono dedicate alla meticolosa selezione dei brani letterari che hanno accompagnato la passeggiata. Anche l’aspetto conviviale ha seguito la filosofia dell’evento: intorno alle 17.30 la manifestazione si è conclusa con una merenda sostenibile, interamente curata da Dominika della Caritas della zona pastorale di Varese.

L’appuntamento si è rivelato un successo condiviso, capace di lanciare un messaggio concreto di cura e amore per la casa comune.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09