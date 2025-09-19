SARONNO – Prime settimane di settembre intense per l’assessore alle pari opportunità Lucy Sasso che ha condiviso alcune immagini e riflessioni sul suo impegno.
Tra i momenti più significativi, la celebrazione della sua prima unione civile, l’avvio di un tavolo intercomunale dedicato alle pari opportunità e diversi incontri con i giovani del territorio. Occasioni, spiega, che le hanno permesso di mettere al centro il dialogo e il confronto.
