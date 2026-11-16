SARONNO – Playstation, Nintendo Switch, giochi da tavolo, manga e tanti titoli da scoprire: la biblioteca civica cambia gioco e conquista nuovi spazi per divertirsi insieme. Sabato 14 novembre è stata inaugurata la nuova Gaming Zone, un’area dedicata ai videogiochi e ai giochi da tavolo che arricchisce l’offerta della biblioteca cittadina. E dalle prime immagini dell’inaugurazione, organizzata nell’ambito di Saronno in Gioco, si vede già il nuovo spazio prendere vita tra ragazzi alle console, gruppi impegnati ai tavoli e curiosi alla scoperta delle novità.

Una biblioteca dove si legge, si gioca e ci si incontra

La nuova Gaming Zone punta a trasformare la biblioteca in un luogo ancora più aperto e accogliente, soprattutto per i giovani, senza dimenticare gli adulti e gli appassionati di giochi da tavolo. Uno spazio dove trascorrere il tempo libero, conoscere nuove persone, mettersi alla prova e condividere passioni.

Dalla Playstation alla Nintendo Switch: ecco i videogiochi

Tra i titoli visibili nelle fotografie della nuova Gaming Zone ci sono proposte per tutti i gusti e le età. Gli appassionati di calcio possono cimentarsi con EA Sports FC 26, mentre chi ama l’azione e l’avventura trova Borderlands 4, Battlefield 6 e Astro Bot. Non mancano esperienze più particolari come Frostpunk 2, Little Nightmares III, The Outer Worlds 2 e Jurassic World Evolution 3, accanto a Mario + Rabbids Sparks of Hope e WWE 2K25. Spazio anche ai giochi da tavolo, con titoli come Zombicide, Harmonies, The Vale of Eternity e Avel, tra sfide di strategia, avventure fantastiche e partite da condividere con gli amici. Un’offerta variegata, pensata per coinvolgere sia i giocatori più esperti sia chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo mondo.

L’idea nata in Francia: il racconto dell’assessore Proserpio

A spiegare come è nato il progetto è l’assessore alla Cultura Cornelia Proserpio, che ha raccontato l’esperienza da cui ha preso forma la nuova proposta. “L’idea di creare una gaming zone nella nostra biblioteca è nata a Challans, la nostra città gemellata, durante una visita alla biblioteca accompagnata dall’attuale sindaco Alexandre Huvet. Un’esperienza che mi ha fatto desiderare di portare anche a Saronno uno spazio dedicato al gioco, alla condivisione e all’incontro. È anche questo il valore del gemellaggio: conoscere esperienze, scambiare idee e trasformarle in opportunità concrete per le nostre comunità”.

Il progetto nasce quindi anche da uno scambio culturale tra le due città, trasformato in un nuovo servizio per i saronnesi. “Credo in una biblioteca capace di crescere insieme alla città, di parlare linguaggi diversi e di offrire nuove occasioni per stare insieme. Il gioco può essere uno strumento culturale ed educativo: stimola la curiosità, il ragionamento, la collaborazione e il rispetto delle regole”.

Per ora si gioca il sabato, ma l’obiettivo è crescere

La Gaming Zone parte con un’apertura settimanale delle postazioni console, ma l’intenzione è quella di sviluppare progressivamente il progetto. “L’inaugurazione di oggi è un primo passo. In questa fase la gaming zone sarà aperta il sabato, con l’obiettivo di ampliare progressivamente gli orari e arricchire i contenuti e le attività, anche ascoltando le proposte di chi la frequenterà”. L’assessore sottolinea anche il ruolo della biblioteca come luogo di incontro: “Vogliamo che sempre più persone, a partire dai più giovani, trovino in biblioteca un luogo accogliente, da vivere e a cui tornare. Questa nuova proposta si affianca ai libri e alla lettura e rafforza la vocazione della biblioteca come spazio pubblico di scoperta, conoscenza e relazione”.

Quando si può giocare: tutte le informazioni

La biblioteca civica di Saronno è aperta dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17.45. Le postazioni console della nuova Gaming Zone saranno disponibili ogni sabato dalle 14 alle 17.30. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

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