SARONNO – Uno spazio accogliente, colori armoniosi e simboli dei sei Comuni del Saronnese raccontano, fin dai dettagli, la filosofia della nuova Agenzia dell’Abitare del Saronnese, inaugurata questa mattina in via San Giuseppe 107. La sede, curata con attenzione nello spazio messo a disposizione da Auser Saronno, è pensata come luogo di incontro e di ascolto, dove operatori, cittadini e istituzioni possano collaborare per rispondere ai bisogni abitativi del territorio.

Nelle immagini della fotogallery si colgono i volti dei protagonisti di questa rete: amministratori comunali, referenti del terzo settore, rappresentanti delle associazioni e dei sindacati, accanto agli operatori della Cooperativa La Cordata, che gestirà il servizio. Tutti uniti per dare forma a un progetto che mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi e a promuovere una nuova cultura dell’abitare sostenibile.

Un’inaugurazione che racconta, con semplicità e concretezza, la forza di una rete costruita insieme e capace di generare nuove opportunità per l’intero territorio.

