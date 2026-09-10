SARONNO – Rifugi climatici per le persone fragili, una “città spugna” per ridurre gli allagamenti, più alberi, comunità energetiche, nuove ciclabili, sconti Tari per i comportamenti virtuosi e persino un “gemello digitale” capace di monitorare la città. Sono alcune delle proposte raccolte nelle slide con cui Saronno Civica ha presentato il Piano integrato per la transizione ecologica e climatica (Pitec).

Una presentazione che parte dalle criticità individuate per Saronno: circa il 60% del suolo impermeabilizzato, l’effetto “isola di calore”, con temperature che secondo i dati illustrati possono essere fino a 4 gradi superiori rispetto alle aree agricole circostanti, gli eventi meteorologici intensi e il problema dell’inquinamento atmosferico.

Il piano costruisce la risposta attorno a quattro pilastri: proteggere le persone, rigenerare la città, decarbonizzare e sostenere l’economia locale. Tra le prime proposte c’è un’Anagrafe della Fragilità, da realizzare mettendo in rete le informazioni dei servizi sociali, delle autorità sanitarie e della Croce Rossa. A questa dovrebbe affiancarsi una rete di rifugi climatici, luoghi climatizzati da mettere a disposizione soprattutto degli anziani e delle persone fragili durante le ondate di calore. Le prime ipotesi riguardano municipio, biblioteca civica, nuova scuola Rodari e Centro diurno disabili, per una capacità complessiva stimata in 170 persone.

Un altro capitolo riguarda l’energia. Saronno Civica propone di sviluppare la Comunità energetica rinnovabile di iniziativa pubblica, utilizzando le coperture degli edifici comunali per il fotovoltaico. Al progetto viene affiancata l’idea di un Fondo di solidarietà energetica: le risorse ottenute dall’energia prodotta in eccesso dovrebbero essere utilizzate per contribuire alla riduzione delle bollette delle famiglie economicamente più fragili.

C’è poi il modello “città spugna”. L’obiettivo è togliere progressivamente asfalto da parcheggi e grandi piazzali e sostituirlo con superfici drenanti, così da far penetrare l’acqua nel terreno invece di convogliarla interamente nella rete fognaria. Una soluzione pensata per ridurre il rischio di allagamenti durante i nubifragi e, contemporaneamente, contribuire alla ricarica della falda. Nel piano si parla di almeno 5 mila metri quadrati di superfici da rendere permeabili.

Sul verde l’obiettivo indicato è aumentare del 5% la copertura arborea. Durante la presentazione Augusto Airoldi ha citato l’esempio di via Roma, dove la presenza dei grandi alberi garantisce una zona sensibilmente più fresca durante l’estate. Il Pitec propone anche barriere alberate lungo le strade più trafficate, dove gli spazi lo consentono.

Mobilità e riduzione degli sprechi costituiscono un altro tassello. Tra le proposte ci sono 3 chilometri di nuove piste ciclabili drenanti, un hub micro-logistico ai margini della zona a traffico limitato per consentire le consegne dell’ultimo tratto con cargo bike e piccoli mezzi elettrici, la progressiva elettrificazione del trasporto pubblico e nuove colonnine di ricarica. Sul fronte dei rifiuti il piano punta invece alla riduzione dell’indifferenziato e richiama la tariffazione puntuale, il Centro del riuso e azioni contro lo spreco alimentare.

Una delle proposte più tecnologiche è il “Digital Twin”, il gemello digitale di Saronno. Una rete di sensori dovrebbe raccogliere in tempo reale informazioni su temperatura, umidità, piogge e inquinamento. I dati potrebbero poi essere utilizzati anche per simulare scenari estremi, come temperature più elevate, lunghi periodi senza precipitazioni o nubifragi particolarmente intensi, fornendo informazioni utili anche alla Protezione civile.

Il Pitec punta anche sulla partecipazione. La cosiddetta “gamification” dovrebbe premiare i comportamenti sostenibili, ad esempio con sconti sulla Tari o su altre tariffe comunali. Sono inoltre proposti un’assemblea cittadina per il clima, consulte permanenti e il coinvolgimento dei giovani attraverso Youth4Climate.

Il progetto ha un orizzonte di dieci anni. La prima fase sarebbe dedicata alla raccolta dei dati e alla preparazione degli interventi, quella centrale all’avvio dei progetti e l’ultima al monitoraggio e al consolidamento. La stima indicata da Saronno Civica è di 10-15 milioni di euro nel decennio, da reperire facendo leva soprattutto su bandi, finanziamenti europei e regionali, Fondazione Cariplo, incentivi e finanza di progetto.

Ma la presentazione non vuole restare soltanto una raccolta di proposte. Saronno Civica porterà il Pitec in consiglio comunale, allegandolo a una delibera di indirizzo. L’intenzione è chiedere all’aula di pronunciarsi sul progetto, lasciando anche la possibilità di integrarlo con nuove misure. “Quest’anno non ci limitiamo all’illustrazione e alla presentazione – ha spiegato Airoldi – ma chiediamo che il consiglio comunale, in una delle prime riunioni utili, se ne faccia carico e decida cosa farne”.

L’obiettivo finale indicato nelle slide è fare di Saronno un modello di città resiliente, con benefici per cittadini, imprese e territorio. Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà quindi passare ora dalla presentazione pubblica al confronto politico in consiglio comunale.

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