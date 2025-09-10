GERENZANO – Dalle foto in bianco e nero alle divise colorate, dal cocktail al gelato: Gerenzano in questi giorni è diventata il regno delle majorettes per celebrare i 50 anni del gruppo e i 105 anni del Corpo Musicale Santa Cecilia.

Le vie del paese si sono trasformate in una galleria diffusa grazie all’entusiasmo dei commercianti che hanno accolto la proposta di allestire le vetrine a tema. Manichini con le divise storiche, pompon rossi e argento, fotografie d’epoca e ricordi delle parate hanno preso posto accanto a fiori, dolci e accessori. Ogni negozio racconta così un pezzo di storia, offrendo ai passanti un percorso emozionante fatto di memoria e colori.

Non mancano le sorprese golose: la gelateria Angelato propone il “gusto Majorettes”, la pasticceria Mazzoleni ha creato il “pasticcino Majorettes”, mentre al Key West Cafè è nato un cocktail dedicato, che porta in tavola lo stesso entusiasmo delle sfilate. Anche le attività di abbigliamento e fioristi hanno contribuito con esposizioni originali e curate, unendo tradizione e creatività.

Il filo rosso che lega tutte le vetrine porta il titolo scelto per l’occasione: “La storia che dura nel tempo e non si spegne mai”. Un messaggio che accompagna la comunità verso la grande festa di sabato 13 settembre, quando il paese si accenderà di musica, colori ed emozioni con il Raduno di Bande e Majorettes.

QUI IL PROGRAMMA

