SARONNO – Il tradizionale rito del pallone di ovatta che si consuma tra le fiamme ha aperto anche quest’anno la solenne celebrazione dei santi Pietro e Paolo, patroni della città.

In pochi istanti il globo sospeso davanti all’altare è stato completamente avvolto dal fuoco, rinnovando un gesto ricco di significato che richiama il martirio dei due apostoli.

Alla messa, celebrata dal prevosto don Giuseppe Marinoni, la chiesa Prepositurale era gremita nonostante il grande caldo. Presenti numerosi fedeli, il gonfalone del Comune e una rappresentanza delle istituzioni cittadine con la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, l’assessore Mauro Lattuada, il consigliere Silvio Cantoni e gli ex sindaci Luciano Porro e Augusto Airoldi. Nel corso dell’omelia il prevosto ha ricordato don Angelo Centemeri, scomparso nei mesi scorsi, e ha invitato i fedeli a guardare ai santi Pietro e Paolo come esempio di fede, speranza e capacità di rialzarsi dopo le difficoltà.

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