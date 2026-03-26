SARONNO – Si è concluso con un eccezionale successo di pubblico il percorso di Formazione e Lavoro che ha visto protagoniste le studentesse delle classi 3Atu e 3Btu dell’Indirizzo Turistico dell’Itcs “Zappa”. In occasione delle recenti Giornate Fai di Primavera, le nostre giovani “Apprendiste Ciceroni” hanno guidato centinaia di visitatori alla scoperta della chiesa di San Giacomo a Gerenzano, un autentico gioiello del Rinascimento lombardo.

Un anno di impegno e bellezza

Quello di Gerenzano non è stato un evento isolato, ma il coronamento di un anno scolastico intensamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio locale. Il progetto, svolto in stretta sinergia con il Fai (Fondo per l’ambiente italiano), ha visto le studentesse impegnate in tre tappe fondamentali che hanno segnato la loro crescita professionale:

L’esordio autunnale a Origgio: Il debutto è avvenuto con il “Percorso a cielo aperto”, dove le ragazze hanno saputo narrare con competenza il connubio tra arte contemporanea e paesaggio urbano. Le giornate Fai per le Scuole a Saronno: Nel mese di novembre, l’impegno è proseguito in Villa Gianetti. In questa cornice, le nostre studentesse hanno accolto con entusiasmo le classi della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” di Saronno, trasformando la visita guidata in un prezioso momento di educazione tra pari. Il gran finale a Gerenzano: L’ultima tappa ha portato le studentesse all’interno della Chiesa di San Giacomo. La complessità degli affreschi e la profondità storica del sito hanno richiesto una preparazione tecnica e comunicativa di alto livello, ampiamente riconosciuta dal numeroso pubblico presente.

Scuola e Territorio: un binomio vincente

L’esperienza come Apprendisti Ciceroni rappresenta per l’indirizzo Turistico un modello d’eccellenza per i percorsi di Formazione e Lavoro. Oltre allo studio teorico, le studentesse hanno potuto misurarsi con la gestione dei flussi turistici, l’arte della comunicazione pubblica e la tutela del patrimonio artistico, interfacciandosi con un pubblico eterogeneo e dimostrando una maturità encomiabile.

L’istituto esprime profonda gratitudine per la collaborazione con la Delegazione Fai locale e grande soddisfazione per l’accoglienza calorosa riservata dal pubblico. Il lavoro delle studentesse ha contribuito concretamente a far conoscere le bellezze della provincia di Varese, un territorio straordinariamente ricco di risorse culturali e naturalistiche che meritano di essere celebrate e valorizzate. L’istituto “Zappa” si conferma così un presidio culturale dinamico, capace di uscire dalle aule per farsi interprete e custode della bellezza che ci circonda.

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