SARONNO – Era gremita la chiesa della Regina Pacis per l’ultimo saluto a Valentino Ripamonti, figura storica del volontariato saronnese scomparso a 78 anni. La comunità si è raccolta per rendergli omaggio in una cerimonia toccante, celebrata da don Vincenzo con la partecipazione di don Maurilio e don Luigi.

La bara, coperta da fiori bianchi e con la divisa di Valentino, è stata vegliata da quattro rappresentanti dell’associazione nazionale carabinieri di Saronno. Presenti anche la polizia locale con il comandante Claudio Sala e numerosi volontari, oltre alle autorità cittadine tra cui la sindaca Ilaria Pagani, l’assessore Mauro Lattuada e il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone.

Commoventi i ricordi letti dai familiari e dai nipoti, che hanno sottolineato i valori di impegno e solidarietà che hanno sempre contraddistinto la sua vita. La cerimonia si è conclusa con il picchetto d’onore e un lungo applauso che ha accompagnato l’uscita del feretro.

QUI LA CERIMONIA

