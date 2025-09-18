GERENZANO – Una panchina colorata, simbolo di musica e tradizione, resterà a ricordare i cinquant’anni delle Majorettes. È stata svelata sabato 13 settembre al termine di una giornata di festa, quando la sindaca Stefania Castagnoli insieme a Oscar Barchi di Heidelberg Materials Italia ha tolto il telo tricolore scoprendo l’opera firmata dall’artista Fabrizio Vendramin. La panchina raffigura le majorettes e i musicanti, insieme ai simboli storici del gruppo, ed è stata posizionata accanto alla nuova sede del Corpo Musicale.

La fotogallery racconta tutte le tappe di questa intensa giornata: dall’apertura della mostra “Passi e passioni”, con foto, filmati e i celebri stivali rossi, alla grande sfilata pomeridiana con bande e majorettes che hanno animato le vie del paese fino a piazza A. da Giussano. Non è mancata l’emozione della consegna delle targhe, tra cui quella speciale al 92enne Luciano Checchi, memoria storica del gruppo.

La festa ha coinvolto anche i commercianti, che hanno trasformato le vetrine in esposizioni a tema e offerto sorprese golose. Una celebrazione che ha unito passato e presente, lasciando alla comunità un ricordo tangibile: la panchina artistica di Vendramin, segno di colore e di allegria per tutto il paese.

QUI LA CRONACA DEL WEEKEND

