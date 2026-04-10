SARONNO – Venti alunni della scuola primaria S. Giovanni Bosco in bicicletta tra le vie della città, accompagnati dalla polizia locale fino al Parco Salvo d’Acquisto. È successo giovedì 9 aprile, durante una nuova giornata del progetto dedicato all’educazione stradale della Fiab Saronno.
Protagonisti i ragazzi di quinta, coinvolti in un’attività pratica per imparare a muoversi in sicurezza sulle due ruote. Il trasferimento dalla scuola al parco è avvenuto con il supporto degli agenti, che hanno garantito la gestione del traffico lungo il percorso.
A sottolineare le criticità è la Fiab Saronno, che evidenzia come il tema della sicurezza resti centrale per chi si muove in bicicletta in città: “Purtroppo non esiste un percorso completamente protetto dal traffico automobilistico per questi ciclisti in erba come pure per quelli adulti”.
L’associazione guarda però anche al futuro, con una richiesta chiara rivolta alla città: “Confidiamo che Saronno voglia dotarsi nei prossimi anni di infrastrutture ciclistiche sempre più estese e connesse tra loro”. Un pensiero accompagnato da un ringraziamento: “Ringraziamo gli amici del Pedale Saronnese che hanno collaborato alla riuscita di queste belle giornate”.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Lascia un commento